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"Şehitlerimizi unutmayacağız"

AKP’li Akçalıoğlu, Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi

"Şehitlerimizi unutmayacağız"

AKP’li Akçalıoğlu, Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi

17 Mart 2015 Salı 16:04
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Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Akçalıoğlu, “Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında şehit aile yakınlarıyla bir araya geldik. O günkü yokluk ve imkansızlık şartlarına rağmen, topla, teknik bakımından bizden ileri batılı güçlere karşı iman gücümüzle büyük bir başarı elde ederek şanlı tarihimize altın harflerle geçecek bir başarı yazdırdık. Ecdadımızın müthiş başarısı bizleri motive etmiş ve daima başarıya odaklanmışızdır. Her şartta devletimiz ve milletimizin bekası için azimle çalışarak gelecek nesillerimize örnek olacağız. Bu duygularla, şehitlerimize yüce Mevla’dan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun” dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 15:09
Anahtar Kelimeler:
AkpAkçalıoğluÇanakkale Savaşları100. Yıldönümü18 Mart
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