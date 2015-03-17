"Şehitlerimizi unutmayacağız"

Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Akçalıoğlu, “Çanakkale Savaşları’nın 100. yılında şehit aile yakınlarıyla bir araya geldik. O günkü yokluk ve imkansızlık şartlarına rağmen, topla, teknik bakımından bizden ileri batılı güçlere karşı iman gücümüzle büyük bir başarı elde ederek şanlı tarihimize altın harflerle geçecek bir başarı yazdırdık. Ecdadımızın müthiş başarısı bizleri motive etmiş ve daima başarıya odaklanmışızdır. Her şartta devletimiz ve milletimizin bekası için azimle çalışarak gelecek nesillerimize örnek olacağız. Bu duygularla, şehitlerimize yüce Mevla’dan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun” dedi.