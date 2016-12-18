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'Şehitler Finali' Alanya'daydı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği '15 Temmuz Şehitler Bölgesel Satranç Turnuvası Finali' Alanya'da yapıldı. Finale, eski FETÖ okulu, yeni 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı

'Şehitler Finali' Alanya'daydı

Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği '15 Temmuz Şehitler Bölgesel Satranç Turnuvası Finali' Alanya'da yapıldı. Finale, eski FETÖ okulu, yeni 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı

18 Aralık 2016 Pazar 22:45
'Şehitler Finali' Alanya'daydı
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Erkan UYSAL
15 TEMMUZ Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen turnuva finaline Alanya ve çevresindeki ilçelerden yaklaşık 350 öğrenci katıldı.
09.00-14.30 saatleri arasında süren turnuvada öğrenciler dereceye girmek için ter döktü. Finalin ardından okul binasında gerçekleştirilen ödül törenine Alanya Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen, öğretmenler, hakemler, öğrenciler ile velileri katıldı. Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Alanya Milli Eğitim Şube Müdürü Ergen, öğrencilerin turnuva tecrübesi yaşamalarını veliler kadar önemsediklerini söyledi. Ergen, "Geçen sene Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 30'dan fazla turnuvaya iştirak etmişti. Her türlü etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu yıl burada bütün çocuklarımız kazandı. Bunu kaybedeni olmayan bir etkinlik olarak görüyoruz. Çocuklarımızın bu tecrübeyi yaşaması çok önemliydi. Bu anlamda bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz" dedi. Düzenlenen turnuva finalinde 7-8 yaş genel kategorisinde Hasan Yerli birinci, Taha Yasir Gültekin ikinci, Hasan Balaban üçüncü oldular. 9-10 yaş genel kategorisinde Egemen Arda Sezer birinci, Abdurrahim Kayra Özdemir ikinci, Kerem Aydemir üçüncü oldular. 11-12-13-14 yaş genel kategorilerinde ise Emre Ekici birinci, Malik Doğan ikinci, Arda Deniz Üneşi üçüncü oldular. Dereceye girenlere kupa ve ödülleri Ergen, öğretmenler ve hakemler tarafından verildi. 
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Türkiye Satranç Federasyonu15 Temmuz Şehitler Bölgesel Satranç Turnuvası FinaliTemmuz Şehitler Anadolu Lisesi
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