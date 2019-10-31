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Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı

Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın cenazesi, memleketi Kocaeli'de defnedildi

GÜNCEL 29.10.2019, 17:28
Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı
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Pençe-3 Harekatı'nda keşif ve gözetleme faaliyeti  sırasında rahatsızlanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran  Ablak, memleketi Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı. 
 
Şehit Ablak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Cengiz Topel  Havalimanı'ndan alınarak Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki babaevine  getirildi.
Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenaze, Çiftlik  Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi ve yakınları, tabuta  sarılarak gözyaşı döktü.
 
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy  da törene katılarak şehidin eşi Esma, babası Urhan ve annesi Elif Ablak ile  yakınlarına başsağlığı diledi.
 
İl Müftüsü Sinan Cihan'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından  şehidin cenazesi, omuzlara alınarak top arabasına taşındı.
 

Lise arkadaşının şehadet haberini verirken gözyaşlarını tutamadı
 
Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk  bayraklarıyla top arabasının arkasından yürüyerek, tekbir getirdi. Bakan  Yardımcısı Eldemir ve Vali Aksoy, yürürken şehit babasının elinden tuttu.
 
Kamuran Ablak'ın cenazesi, Gölcük Şehitliği'nde toprağa verildi.
 
Bu arada şehidin 7 ay önce evlendiği öğrenildi.

 
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri,  Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon  Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik  Levent Tezcan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal  Tipioğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, siyasi partilerin il başkanları ve  temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

 
Öte yandan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM  Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel  Müdürlüğü ile bazı bakan, kurum ve kuruluşların çelenk gönderdiği görüldü.
 

#Şehit Teğmen Kamuran Ablak
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