Şehit olan lise arkadaşının haberini gözyaşları içinde sundu
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri hayatının şokunu yaşadı
GÜNCEL 29.10.2019, 20:12 29.10.2019, 20:14
Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Gözyaşlarını tutamadı
Kocaeli’de yayın yapan Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, görev aldığı Pençe-3 Harekatı’nda kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı.
Ablak ile liseden arkadaş olan Bilgili, "Lise arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" dedikten sonra ağlayarak, programı bitirdi.
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