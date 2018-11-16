Şehit-Gazi Sen'den Sağlık Müdür'ü Hülür'e ziyaret

ANTALYA Şehit Gazi Sendikası temsilcileri, protokol ziyaretlerini sürdürüyor. Antalya Şehit-Gazi Sendikası Antalya İl Başkan Yardımcısı Dilara Oğuz, Gençlik İl Spor Müdürü İşyeri Temsilcisi Onur Çelik ve Sehit Gazi Sen üyesi Ahmet Sarıca, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ünal Hüdür ile sohbet eden Dilara Oğuz, kendilerine zaman ayırdığı için teşekkür ederken, başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüdür de her zaman destek için hazır olduğunu ifade etti.