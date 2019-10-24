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Şehit babasına saygısızca hareket: HDP'li Temelli'ye tepki gösterince...

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi

GÜNCEL 24.10.2019, 18:01
Şehit babasına saygısızca hareket: HDP'li Temelli'ye tepki gösterince...
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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Temelli, saygısız biçimde şehit babasının sözlerini dikkate bile almayarak ona cevap vermedi.

"OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.
 

#şehit babası #Temelli #hdp
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