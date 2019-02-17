Şehit ateşi Alanya’yı da yaktı

UŞAK'IN Banaz ilçesinde bir kadının rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine giden ve şüpheli şahıs tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy’un naaşı Uşak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesine gönderildi. Evli ve iki çocuğu bulunan şehit polis memuru Aksoy’un naaşı aile yakınlarından helallik almak üzere baba evine götürüldükten sonra mahalle meydanına cenaze töreni düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu törende şehidin özgeçmişi okundu. Şehit polis Yukarı Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığına defnedildi. Şehit polis memuru Mehmet Aksoy için düzenlenen cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Konya protokolü, milletvekilleri, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

2015-2016 yılları arasında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görev yapan Mehmet Aksoy’un şehadet haberi, Alanya'daki arkadaşlarını da yasa boğdu.



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 00:48