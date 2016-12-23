Şehit Astsubay Furkan Yavaş için DNA testi yapılacak

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 30 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş'ın acı haberini askeri yetkililer, çarşamba gece yarısı Gaziemir İlçesi'nde yaşayan ailesine bildirmek için gitti. Anne Zeynep Yavaş, askerleri karşısında görünce "Sakın öyle bir şey söylemeyin" sözleriyle feryat etti.

Şehit Furkan Yavaş'ın cenazesinin tam teşhis edilebilmesi için uzun yıllar özel harekatta polislik yapıp emekli olan babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan DNA eşleşmesi için kan örneği alındı. Baba Yavaş dün akşam eşi ve bir polis ile birlikte hastaneye gidip DNA için kan örneği verdi. Babadan alınan kan örneği Gaziantep'e gönderildi ve burada DNA karşılaştırması ile kesin teşhis yapılacak.



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