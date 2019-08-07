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Şehit askerin sosyal medyada paylaştığı şiir, yürekleri dağladı!

Kars'ta görev yaptığı sırada yaralanan, yaklaşık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan Çıldırlı Şehit Uzman Çavuş Metin Dalgıç'ın sosyal medyada yer alan şiiri herkesi duygulandırdı.

GÜNCEL 07.08.2019, 15:32 Melike Temir
Şehit askerin sosyal medyada paylaştığı şiir, yürekleri dağladı!
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KARS'ta görev yaptığı sırada yaralanan, yaklaşık 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ardahan Çıldırlı Şehit Uzman Çavuş Metin Dalgıç'ın sosyal medyada yer alan şiiri herkesi duygulandırdı.

45 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Kocaeli Gebze'de önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Jandarma Uzman Çavuş Metin Dalgıç, Kars'ta görev yaptığı sırada teröristlerle girilen çatışmada yaralanmıştı. Yaklaşık 45 gün boyunca Kars Devlet Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dalgıç Pazar günü hayatını kaybederek şehit olmuştu.

PAYLAŞIMI REKOR KIRDI

Paylaştığı videodaki okuduğu şiirle uzun süre sosyal medyada yer alan, Ardahan Çıldırlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Metin Dalgıç okuduğu şiirle herkesi hüzünlendirdi. Şehit Uzman Çavuş'un şiiri paylaşım rekoru kırıyor.

#Kars #şehit #asker #sosyal medya
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