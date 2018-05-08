şehit ailesine cami ismi sürprizi

KIRIKKALE AK Parti İl Yönetimi, uzun süredir sürdürdüğü şehit aileleri ziyaretlerine 15 Temmuz’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Aydın Çopur’un ailesi ile devam etti. Ziyaret sırasında şehidin babası oğlunun dine verdiği önemden ve isminin şehirdeki bir imam hatip okuluna verildiğinden söz etti. Şehit babası oğlunun yolda camiye gitmeyi, küçük köy camilerinde durarak namaz kılmayı çok sevdiğinden bahsederken, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de şehidin adını Hacılar beldesinde yeni açılacak camide yaşatmayı, şehit babası Nurettin Çopur’a önerdi. Çopur da bunun kendilerini çok mutlu edeceğini ve aslında böyle bir şeyi arzu ettiklerinden bahsetti. Sonrasında Hacılar Belediye Başkanı Memduh Bağrıaçık’tan isim konusunda söz alan İl Başkanı Dağdelen ve şehit ailesi camiye giderek incelemelerde bulundu.

Oğlunun isminin bir camiye verilmesiyle ilgili ise Nurettin Çopur, “Hep içimizden geçmişti, onun bir camide veya bir Kur’an kursunda isminin yaşatılması. Bu son teklif bizim için çok büyük sürpriz oldu. Beklemediğim bir anda oldu, inanın daha onun şokunu yaşıyorum. Oğlum da çok arzu ederdi. Dinine, inançlarına çok bağlı, hakkıyla yaşamayı seven bir yapıdaydı” şeklinde konuştu.

Anne Rukiye Çopur da çok sevindiğini, çok duygulandığını belirtti.