Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...
Yılın buluşu! Kanserde yayılmayı durduruyor...

Şehit aileleri unutulmadı

Gazipaa Şehit Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’na adı verilen 15 Temmuz şehidi Demet Sezen ve Oğuz Kılınç’ın aileleri ziyaret edildi

Şehit aileleri unutulmadı

Gazipaa Şehit Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’na adı verilen 15 Temmuz şehidi Demet Sezen ve Oğuz Kılınç’ın aileleri ziyaret edildi

01 Nisan 2018 Pazar 21:44
Şehit aileleri unutulmadı
banner404

ZİYARETE Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız ve Şehit Demet Sezen Okul Müdürü Fatma Şenel Uysal, Müdür Yardımcısı Yunus Koç ve öğretmenler katıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Gazipaşa Şehit Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu Başmüdür Yardımcısı Yunus Koç, “Okulumuza adı verilen 15 Temmuz şehidi Demet Sezen hanımefendinin eşi Hakan Sezen ve şehit polis memuru M. Oğuz Kılınç’ın anne-babası Meltem-Zeki Kılınç ailesini ziyaret ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Aktaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız hocamızın da refakat ettiği ziyaretlerimizde şehit ailelerine Antalya Valiliğimizin hediyelerini takdim ettik. Sezen ve Kılınç ailelerine ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Gazipaa Şehit Demet SezenAnadolu Imam Hatip Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa'da 'Gebelik' standı
Gazipaşa'da 'Gebelik' standı
ALKÜ'ye Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü
ALKÜ'ye Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümü
'İğneli Fıçı Nostalji' her Pazartesi Dim TV'de
'İğneli Fıçı Nostalji' her Pazartesi Dim TV'de

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim