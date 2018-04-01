Şehit aileleri unutulmadı

ZİYARETE Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız ve Şehit Demet Sezen Okul Müdürü Fatma Şenel Uysal, Müdür Yardımcısı Yunus Koç ve öğretmenler katıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Gazipaşa Şehit Demet Sezen Anadolu İmam Hatip Lisesi/Ortaokulu Başmüdür Yardımcısı Yunus Koç, “Okulumuza adı verilen 15 Temmuz şehidi Demet Sezen hanımefendinin eşi Hakan Sezen ve şehit polis memuru M. Oğuz Kılınç’ın anne-babası Meltem-Zeki Kılınç ailesini ziyaret ettik. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Aktaş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ertuğrul Yıldız hocamızın da refakat ettiği ziyaretlerimizde şehit ailelerine Antalya Valiliğimizin hediyelerini takdim ettik. Sezen ve Kılınç ailelerine ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu.