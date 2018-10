Şehit aileleri Alanya'da buluşacak

ÇALIŞMALAR kapsamında ilk olarak geçtiğimiz hafta şehit özel harekat polisi Coşkun Nazilli'nin Alanya'daki evinin önünde gerçekleştirilen mevlid-i şerif programına iştirak sağlandı. Programa Alanyalı Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit aileleri ve vatandaşlar katılmıştı. Mevlidin ardından konuşan Demir, Denizli ve Alanya’nın şehidine her daim sahip çıktığını vurgulayarak, “Burada bizleri buluşturanlar aguşunu açıp Hz. Peygamber’in bekledikleridir. Her zaman söylediğimiz gibi bu ülkeye evlatlarını feda edenlerin her daim yanında her zaman hizmetinde olacağız bu etkinlikte bunun bir nişanesidir” diye konuşmuştu. İki gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Denizli ve Alanyalı şehit ailelerinin kaynaşması ve bir nebze olsun acılarının hafifletilmesi adına çeşitli geziler ve yemekler tertip edilmişti.