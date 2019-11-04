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Şehirlerde zehirlenmelere sebep olan ıspanağın sırrı çözüldü

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı kişiler ıspanak yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklama yaptı

GÜNCEL 04.11.2019, 17:35 04.11.2019, 17:37
Şehirlerde zehirlenmelere sebep olan ıspanağın sırrı çözüldü
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İSTANBUL'DA ve Tekirdağ'da bazı kişiler ıspanak yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu

Esenyurt'ta hastaneye başvuranların ıspanağı aldığını söylediği marketlerden birinin sahibi, elindeki faturayı göstererek ıspanağı Bayrampaşa'daki bir komisyoncudan aldığını kaydetti. Market sahiplerinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki o komisyoncu ise ıspanağı, Ankara Beypazarı'ndan getirdiğini belirtti  DHA'ya açıklamalarda bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de, "Ispanak tarlasının bir kenarında yabancı otlar var. Kenardaki otlardan karışmış, içinde de tek tük çıkmış. İşçiler bunu toplarken büyük ihtimalle karıştırmış" diye konuştu.

MARKETLERDEN ALIŞVERİŞ YAPTILAR

İstanbul ve Tekirdağ'da bazı kişiler ıspanak yemesinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklamasında bulundu. Hastaneye başvuranların büyük bölümü Esenyurt'taki marketlerden alış veriş yaptığını belirtti. O marketlerden birinin sahibi açıklamalarda bulundu. Kamuran Aydemir, “Biz bu ürünü yıllardır satıyoruz, bu ürünü bizim çiftçimiz üretiyor, ürünle alakalı hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar bunu canı gönülden tüketebilir. Bu bölgesel bir yerde ya bir ürünü pişirirken ya kaynatırken sıkıntı oluşmuş olabilir. Bence oraya odaklanmakta fayda var. Bütünüyle ürünü hedef almayı doğru bulmuyorum ben. Hepsi tarlalardan geliyor bunun ne zehirlemesi olabilir? dedi. 

“MARKETTE HEPİMİZ YEDİK BUGÜN, DAHA DİNÇİZ"

Aydemir, Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali'nden aldığı ıspanağın faturasını göstererek, “Biz fatura ile alıyoruz, fatura ile satıyoruz.  Bu tarladan geliyor, bunun takip sistemini ben çok bilemiyorum. Benim tek bildiğin; tarladan hale gelir, halden de biz faturayla alırız. Ama nereden geldiğini, takip sistemini bilemiyoruz. Biz bugün özellikle yedik çünkü öyle bir şey yok, olamaz. Markette hepimiz yedik bugün. Üründe sıkıntı yok" dedi. Bu arada markette satılan ıspanağın içinde farklı otlar olduğu kameralara yansıdı. 

ANKARA'DAN GETİRDİM

Market sahibinin işaret ettiği Bayrampaşa'daki komisyoncu ise kameralara konuşmak istemedi. DHA muhabirine telefonla bilgi veren komisyoncu ıspanakların büyük bölümünü Ankara Beypazarı'ndan aldığını kaydetti.

İSTANBUL'A ISPANAK GÖNDERİLEN TARLADA 'ŞEYTAN ELMASI' OTU ÇIKTI

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenmelere yol açtığı iddia edilen ıspanağın gönderildiği tarlalarda inceleme yaptı. Ateş, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu analizlerle ortaya çıkmıştır" açıklaması üzerine, gözler Türkiye'de üretilen ıspanağın yüzde 15'inin karşılandığı Ankara'nın Bepazarı ilçesine çevrildi. Beypazarı'nda bulunan ıspanak tarlaları, 30 yıldır İstanbul, Ankara ve diğer illerin ıspanak ihtiyacını karşılıyor. Beypazarı’ndan İstanbul’a gönderilen ıspanak tarlalarında incelemelerde bulunan Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, DHA’ya açıklamalarda bulundu.

"YABANCI OTLAR SADECE 150 - 200 KİLO CİVARINDA ISPANAĞA KARIŞMIŞ"

Ateş, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamanın ardından ot bulunan tarlaya gittiklerini belirterek, "Tarlanın son kısmında az bir yerde yerel ağızda 'pıtırak' denen 'şeytan elması' otu, karışma ihtimali var; ancak başka bölgelerde sorunumuz yok. Ispanak ekilen tarla 6 dekar, yabancı otların karıştığı alan yaklaşık 100 metrekaredir. Toplamda 15 ton ürün çıkar, 150-200 kilonun içine karışmış. Daha önce başımıza böyle bir şey gelmedi. Yaklaşık 50 yıldır ıspanak üretiyoruz. Yılda 40 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Bahsedilen ot ıspanakla biraz benzer; ama toplu olduğu zaman ayırt edilebilir. Tek başına ıspanağa benziyor. Bizim burada halk arasında 'pıtırak' dediğimiz bir ot. Bizim başımıza gelen bir şey değil. Bu olaydan sonra dikkat ettik. Şu anda yoğun bir hasat dönemindeyiz. Gönül rahatlığıyla insanlarımız yiyebilir. Büyük bir ihtimalle sınıra yakın bir yerde tek tük ıspanağın içinde çıkmış, işçiler karıştırmış olabilir. Nasıl denk geldi bilmiyoruz" diye konuştu.

İlk defa ıspanaktan zehirlenme vakasını duyduklarını söyleyen ıspanak üreticisi İbrahim Coşkun da "Konu ıspanak mı, ot mu ortada bir bilgi kirliliği var. Ben ıspanaktan olduğunu düşünmüyorum. Buradan giden tonlarca ıspanak var. 44 kişi mi zehirlenecek? Ben ıspanaktan olacağını düşünmüyorum. 30 yıllık ıspanak üreticisiyim. İlk defa ıspanaktan zehirlenme duyuyorum" dedi.

#Tekirdağ #İstanbul #ıspanak zehirlenmesi #türkiye ıspanak
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