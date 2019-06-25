Şehirlerarası otobüste iğrenç olay!

Amasya'da, şehirlerarası bir otobüste muavinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi

Şehirlerarası otobüste iğrenç olay!
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İDDİAYA göre, İstanbul-Amasya seferini yapan bir yolcu otobüsünde  görevli muavin, 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu.
 
Çocuğun durumu ailesine söylemesi üzerine annesi, polis merkezine  giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, muavini yakalamak için  çalışma başlattı.
 

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