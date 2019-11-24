Şehir şehir oğlunu arıyor: Alanya'ya da gelmiş

GEÇTİĞİMİZ 2017 yılında babasının şeker hastalığı tedavisi için para kazanmak üzere Türkiye’ye gelen Kafkas kökenli bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov, önce İstanbul’da, ardından Alanya’da çalıştı. Daha sonra Yalova’ya geçen Kecherukov’dan 5 aydır babası haber alamıyor. Oğlunu bulmak için Türkiye’ye gelen baba Oysun Kecherukov, şehir şehir dolaşarak oğlunu alıyor. Çerkez kökenli olmaları ve Eskişehir’de çok Çerkez vatandaş olduğunu duyduğu için oğlunu şimdi de Eskişehir’de arayan baba, bir an önce oğlunu bulmak istiyor. Baba Oysun Kecherukov, "Oğlum Türkiye’ye yaklaşık 2 yıl önce gelmişti. Kendisi bilgisayar yazılımcısıdır. Yaklaşık 4-5 aydır haber alamıyoruz. Ben şeker hastasıyım. İnsülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden para kazanmak ve benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye’ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı sattım. Mallarımı, evimi sattım. Çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul’a geldim. Çocuğum namaz kılardı. O yüzden önce camileri gezip oğlumu sordum. Alanya’da da çalışmıştı. Orayı da gezdim. Oğlum önce İstanbul’da, daha sonra Alanya’da çalıştı. Oradan çıkıp Yalova’ya geçtiği haberini almıştık. Sonra iletişimimiz kesildi. Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdim. Fakat bir sonuç alamadım" dedi.