Şehidimizin ailesinden tüm Alanya'ya davet

HAKKARİ'DE patlamada şehit düşen 7 Asker'den birisi olan Bursa nüfusuna kayıtlı Topçu Yusuf Önder'in şehadet haberi Alanya'daki ailesine cumartesi günü verilmişti. Pazartesi günü binlerce kişiyle Alanya Garnizon Şehitliği'nde sonsuza uğurladığımız şehidimizin 15 Kasım perşembe günü Alanya 2 No'lu Sağlık Ocağı'nın yanındaki evinde mevlit yemeği verilerek Kur'anı Kerim tilaveti okunacak. Şehidin ailesi tüm Alaya halkını mevlide davet etti.Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2018, 01:02
Rabbim rahmet eylesin inşaAllah...