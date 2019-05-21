Şehidimizin adı Alanya'da yaşayacak

Alanya Belediye Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, geçen hafta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin isminin Mahmutlar'da ailesinin oturduğu sokağa verileceğini açıkladı

Şehidimizin adı Alanya'da yaşayacak
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ALANYA Belediyesi Cadde ve Sokak İsmi Belirleme Komisyonu Üyesi olan Bağışlar, "Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı olarak şehidimizin ismini Mahmutlar'da yaşatmak istiyoruz" dedi.
Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit olmuştu. Şehit Zencirli'nin Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde oturan annesi Leyla Çelik ve kardeşlerine şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verilmişti. 
Komisyona, Mahmutlar 136 No'lu sokak isminin 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli' olarak değiştirilmesini teklif eden Bağışlar "Bizlerin rahat yaşaması için canları pahasına ülkemizi savunan ve bu uğurda şehit düşen askerlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.

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