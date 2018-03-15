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Şehidimiz Fatih Uysal'ın son isteği yerine getirildi

Şehidimiz Fatih Uysal'ın eniştesi Şahin Yalçın "Şehit olacağını biliyordu, son dileği de kızı Ada'nın kolejde okumasıydı. Son konuşmamızda sürekli bundan bahsedip, yüksek maliyetleri nasıl çözebileceği konusunda bizden fikir istemişti" dedi. Yeni Alanya'nın ulaştığı Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba "Şehidimizin kızı bizim kızımızdır" dedi

Şehidimiz Fatih Uysal'ın son isteği yerine getirildi

Şehidimiz Fatih Uysal'ın eniştesi Şahin Yalçın "Şehit olacağını biliyordu, son dileği de kızı Ada'nın kolejde okumasıydı. Son konuşmamızda sürekli bundan bahsedip, yüksek maliyetleri nasıl çözebileceği konusunda bizden fikir istemişti" dedi. Yeni Alanya'nın ulaştığı Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba "Şehidimizin kızı bizim kızımızdır" dedi

15 Mart 2018 Perşembe 23:31
Şehidimiz Fatih Uysal'ın son isteği yerine getirildi
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Yasin ARAZ

ALANYA'NIN son şehidi Fatih Uysal'ın baba ocağında taziyesi devam ederken, şehidin eniştesi Şahin Yalçın, yürekleri burkan önemli detaylar paylaştı. Şehit Uysal ile son konuşmalarını aktaran Yalçın "Kapı eşiğinde, Fatih'in ve kızı Ada'nın isimleri yazılı, izne geldiği zaman kendi elleriyle yazmıştı. Kızını çok seviyordu, son görüşmemizde de kızını çok özlediğini, kızı Ada'yı kolejde okutmak istediğini ancak çok yüksek maliyetli olduğunu söylemişti" dedi.
'SİLAH ARKADAŞLARI GELECEK'
"Bu bizim düğünümüz" diyen Yalçın, "Vatan sağolsun, biz vatana şehidimizi hediye ettik. Biz gururluyuz. Alanya, böyle bir tören görmedi. Alanya halkından Allah razı olsun, gelen giden eksik olmuyor. Komutanlarımız ilgileniyorlar, şehidimizin alay komutanı da sürekli arayıp soruyor. Şehidimizin silah arkadaşları da görevden geç geldiler, yarın (bugün) gelecekler. Emanetlerini getirecekler. Peygamber yoldaşı olsun. 8'inci Ana Jet Üssü'nden 102'nci filo 099 numaralı uçakla, Rabbimizin 99 ismine istinaden şehidimiz Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) indirildi" diye konuştu.
'ŞEHİT OLACAĞIM' DİYORDU'
Fatih Uysal'ın kendi isteğiyle doğu görevine gittiğini söyleyen Yalçın, "Sürekli, 'Şehit olacağım' diyordu, şehit olacağını kendisi de biliyordu. Osmaniye'de görev yaparken, bilerek ve isteyerek doğu görevine gitti. Bizim gurur kaynağımız oldu. Alanyaspor'da lisanslı forvet oynuyordu. Askere gideceğim diye sporu bıraktı. Bir gün aradı beni, 'Enişte uzman çavuşluğum kabul olmuş, gideceğim' dedi, gitti. Osmaniye'de vatana yeteri kadar hizmet edemediğini söyledi. Ablası Van-Erciş'te görev yapıyordu, İbradı'ya geldi ama o da geri Erciş'e gitmek istedi. Bu aile kutsal bir aile. Varıyoğu vatan sevgisi. Mekanı cennet olsun, ailemizden Allah razı olsun böyle evlatlar yetiştirdiler" ifadelerini kullandı.
BAHÇEŞEHİR ALANYA KUCAK AÇTI 
Yeni Alanya, şehidimizin son dileğinin 'Kızı Ada'yı kolejde okutmak' olduğunun ancak maddi külfetten endişe ettiğinin açıklanmasının ardından Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba'yı arayarak bu durumu iletti. Baba'nın yanıtı "Şehidimizin kızı bizim kızımızdır. Ada artık Bahçeşehir Alanya Koleji öğrencisidir" şeklinde oldu. 
Yeni Alanya, Ada'nın kolej eğitimini üstlenen Bahçeşehir Alanya Kurucusu Cihan Baba'ya teşekkür eder. 
 

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Son Güncelleme: 15.03.2018 23:43
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Fatih UysalŞahin YalçınAdaBAHÇEŞEHİRYENİ AlanyaCihan Baba
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