Şehidimiz Fatih Uysal için Mevlid okutulacak

DİYARBAKIR'IN Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında terör örgütü mensupları tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal için bugün Mevlid-i Şerif okutulacak. Bugün saat 11.00'de şehidin babasının Bektaş Mahallesi'ndeki evinin önünde okutulacak Mevlid-i Şerif'e katılan vatandaşlara yemek de ikram edilecek.
DİYARBAKIR'DA şehit düşen Gazipaşalı Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın eniştesi Şahin Yalçın, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada şehidin son dileğinin kızı Ada'nın kolejde okuması olduğunu söylemişti. Bahçeşehir Alanya Koleji Kurucusu Cihan Baba da, şehidin son dileğini ileten Yeni Alanya'ya "Vatan için canını veren şehidimizin kızı bizim kızımızdır. Ada artık Bahçeşehir Alanya Koleji öğrencisidir" açıklamasını yapmıştı.
YÜCEL DE HASSASİYET GÖSTERMİŞTİ
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, Alanya’da 13 yıl görev yapan ve 2015 yılında Mardin'deki bombalı saldırıda şehit düşen Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy'un çocuklarının eğitim masraflarını üstlenmişti. Şehit çocukları Yücel'in desteğiyle Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) ve Bil Alanya Koleji'nde eğitim-öğretim hayatlarına devam ediyorlar.
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