Şehidimiz Alanya’da toprağa verilecek

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen 7 askerden 3’ü Van’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Alaya şehidinin ise yapılacak DNA testinin ardından gönderileceği öğrenildi

Şehidimiz Alanya’da toprağa verilecek
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ÖNCEKİ gün Şemdinli ilçesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit düşerken, 25 asker ise yaralanmıştı. Şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş, Topçu Er İbrahim Özkur, Topçu Er Menduh Çelik için Van Jandarma Filo Komutanlığında uğurlanma töreni düzenlendi. Aslen Bursalı olan ve ailesi Alanya’da yaşayan şehit Topçu Er Yusuf Önder'in (22) cenazesinin ise yapılacak DNA testinin ardından Alanya’ya gönderileceği öğrenildi. Şahidin yarın ilkindi namazına müteakip Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği edinilen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 12:47
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