Şehidimiz Alanya'da dualarla anıldı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, şehit Coşkun Nazilli’nin vefat yıldönümü nedeniyle mevlit programı düzenledi. 27 Mart 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde hain saldırı sonucu şehit olan özel harekat polis memuru Coşkun Nazilli’nin şahadetinin 3’üncü yıldönümü nedeniyle Alanya Garnizon Şehitliği’nde mevlid-i şerif okutuldu. Programa şehit Çoşkun Nazilli'nin ailesi ve yakınları, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, belediye meclis üyeleri, meslektaşları, Alperen Ocakları, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programına katılanlar arasında Nazilli'nin özel harekat polisi arkadaşları da vardı.