Şeftali yalancı bahara kandı

12 Mart 2015 Perşembe 13:29
- Mustafa ADIYAMAN
AKDENİZ ikliminde Mart ayının ortalarında çiçek açan şeftali ağaçları, Elikesik Mahallesi'nde meyve verdi. Şeftali ağacının dallarında meyveleri gören üreticiler, şaşırdı. Doğası gereği şeftali ağacının Haziran-Eylül ayları arasında meyve verdiğine dikkat çeken vatandaşlar "Birçok yerde şeftali ağaçları yalancı bahara aldanıp yeni yeni çiçek açarken, mahallemizdeki şeftali ağacının meyve vermesi bizleri şaşırttı. Yıllardır çiftçilik yapıyoruz, böyle bir şeyle ilk kez karşılaştık. Yaprakları dökülen şeftali ağacı meyvesini üzerinde tutarak iklim koşullarına direniyor. Yaşadıkça daha neler göreceğiz, Allah bilir" diye konuştular.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:43