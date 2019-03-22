Seferlere "miting" düzenlemesi

İDO, 24 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı

Seferlere "miting" düzenlemesi
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İSTANBUL Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), 24 Mart'ta  Yenikapı Etkinlik Alanında yapılacak miting dolayısıyla sefer saatlerinde  değişiklik yapıldığını bildirdi. 
 
İDO'dan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart saat 14.00'te Yenikapı  Etkinlik Alanında gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle Yenikapı Terminaline gelen-giden araç-yolcu trafiğinin 08.00-19.00 saatleri arasında  güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacağı  belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Etkinlik sebebiyle 08.00-19.00 saatleri arasında Harem-Sirkeci-Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir, 13.45-15.45 saatleri arasında Yenikapı-Yalova seferlerimiz karşılıklı olarak iptal  edilmiştir. Miting nedeniyle Yenikapı-Yalova, Yenikapı-Bursa ve  Bandırma-Yenikapı-Bostancı hatlarımızda sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur; 17.45 Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30’da yapılacaktır, 17.30  Yenikapı-Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00’da yapılacaktır, 15.30  Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30’da yapılacaktır."
 
Etkinlik sebebiyle Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy hatlarında da yolcu tahliyesi için iskele değişikliği  yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "14.30 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K.-Yenikapı-Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. 16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy  seferinizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine  olacaktır. Beşiktaş'tan sonra Kadıköy'e devam edilecektir. Etkinlik sebebiyle  07.45 Yenikapı-Yalova seferimize miting nedeniyle Sirkeci sahil yolu güzergahını kullanarak ve biletlerinizi polis kontrol noktalarında ibraz ederek  katılabilirsiniz. 09.45 Yenikapı-Yalova seferimiz için 08:30‘da Yenikapı Terminalinde olacak şekilde gerekli önlemleri almanızı rica ederiz. 11.45  Yenikapı-Yalova seferimiz için miting nedeniyle araç alınamayacaktır. Sadece yaya  yolcu taşınabilecektir."
 

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 19:42
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