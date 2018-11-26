Sedir Spor Kompleksi'nde sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sedir Spor Kompleksi inşaatında kaba inşaat bitti, ince işçiliğe geçildi.

Sedir Spor Kompleksi'nde sona doğru
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin turizm ve tarımın başkenti Antalya’yı spor şehri yapma yolundaki çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda gençleri sporla buluşturacak spor tesislerinin sayıları da her geçen gün artıyor. 20 milyon TL’lik yatırım bedeliyle ASAT tarafından Sedir Mahallesi’nde hayata geçirilen modern tesiste sona yaklaşıldı. 15 dönümlük alan üzerinde projelendirilen Sedir Mahallesi Spor Kompleksi’nin yüzde 70 oranında yapımı tamamlandı. Kaba inşaatı, çatı imalatı ve dış cephe kaplaması tamamlanan projede çalışmalara aralıksız sürüyor.

Tam donanımlı tesis

Modern mimarisi ve eksiksiz donanımıyla Antalya’da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak tesiste, tüm detaylar düşünüldü. 3 katlı tesisin bodrum katında 2 adet güreş antrenman salonu, soyunma odaları, eğitmen odası, teknik oda ve otopark yer alacak. Zemin katta 450 kişilik kapalı basketbol salonu, 3 minderli güreş salonu, fuaye alanı, toplantı odası, fitness salonu, restoran, kafeterya, süs havuzları ve yürüyüş yolu, 240 metrelik koşu parkuru, 2 sınıflı-yemekhaneli çocuk kulübü, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, açık otopark, antrenör, hakem, uyku, dinlenme odaları bulunacak. Tesisin birinci katında ise fuaye alanı, toplantı odası, fitness salonu, kafeterya, günübirlik tesis konaklama odaları olacak.

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