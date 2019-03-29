Seçimden sonra okullar tatil

“1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?” sorusu, bir süredir öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin gündeminde yer almaya devam ediyordu. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerin ardından 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde seçimin ertesi gününü tatil ilan eden Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart seçimleri sonrasına denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününü resmi olarak tatil ilan etti. Oy kullanma işleminin Alanya’daki tüm okullarda gerçekleşmesi ve sınıfların oy verme işleminden sonra hemen boşaltılamayacağı gerçeğinden hareketle Alanya’da 667 sandığın kurulacağı okulların da 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 13:36