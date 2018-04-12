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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Seçim sona erdi! ALTSO yönetimi belli oldu

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin devamı gerçekleştirildi

Seçim sona erdi! ALTSO yönetimi belli oldu

4 Nisan Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin devamı gerçekleştirildi

12 Nisan 2018 Perşembe 10:43
Seçim sona erdi! ALTSO yönetimi belli oldu
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in, rakibi Mustafa Tuna'ya karşı 24 komiteden 19'unu kazandığı ALTSO seçimlerinin devamı, odanın hizmet binasının konferans salonunda gerçekleştirildi. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyeleri seçimi için oy kullanacak 67 seçmen vardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmeliğin 13. maddesinde "Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki 2 gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer. Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96. maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz. Genel kurul asil ve yedek delegeleri meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir." hükmü yer alıyor. Buna istinaden açıklama yapan Şahin, "Prosedür gereği yönetim ve disiplin kurulu üyeleri asil ve yedek seçimlerini yapıyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlik beraberlik çerçevesi içinde buraya geldik. Alanya'mıza hayırlı olsun." dedi.

'TABANDAN TAVANA TAM DESTEK'
Bir önceki seçim döneminde sanayi, gıda gibi sektörlerden destek alamadığını anımsatan Şahin, "Komite bazında 3 buçuk kat fark atmış olmamızdan ziyade, meslek gruplarının oyunu kazanmış olmaktan memnunuz. Geçen seçimde sanayi ve gıda bize teveccüh göstermemişti. Oysaki bu seçimde onların oyunu aldık. Turizmcilerin, resort otellerin, bakkalların oyunu aldık. Yani tabandan tavana bir destek söz konusu oldu. Alanya'mız için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Küresel krizler dahi bizi engelleyemeyecek." diye konuştu.

TURİZMDE BEYAZ LİSTE
"Turizmcilerin desteğini aldık." açıklamasının üzerine Şahin'e, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu'nun ve Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun desteğini alamadığı hatırlatıldı. Şahin bunu "Biz zaten beyaz listeyle gitmiştik. Destek vermediler mi bilmiyorum, ama isteseler de veremezlerdi." diye yanıtlamakla yetindi.
 

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Son Güncelleme: 12.04.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
ALTSOYönetim
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