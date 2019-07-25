Şebnem’e bir omuz da Başkan Yücel’den 

SAĞLIĞINA kavuşabilmek ve yeniden hayata tutunabilmek için ilik bekleyen Şebnem Köseoğlu’na bir destek daha geldi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün Kızılay Kan Bağışı Çadırı’na giderek hem kök hücre bağışçısı oldu, hem de kan bağışı yaptı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN İY’İLİK’ ÇAĞRISI

Başkan Yücel, kan ve kök hücre bağışının ardından bir açıklama gerçekleştirdi. Şebnem başta olmak üzere lösemi ve benzeri hastalıklardan muzdarip yüzlerce insanın hayatına dokunmanın yalnızca 10 dakika olduğunu ifade eden Başkan Yücel, Alanya halkını Kızılay Kan Bağışı Çadırı’na davet etti. Yanı sıra Şebnem’e de sevgi ve selamlarını iletti.