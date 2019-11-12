Şebnem’e Ali Sunal sürprizi

KENDİSİ de babası merhum Kemal Sunal gibi oyucu olan Ali Sunal, Alanyalı akademisyen Şebnem Köseoğlu’nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Köseoğlu, Sunal ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğrafı, şu sözlerle sosyal medya hesabında paylaştı: “Kemal Sunal'ı tanıyamadım, ama şanslıyım ki Ali Sunal'ı tanıdım. Geçirdiğim kısacık sürede duyguları dolu dolu yaşamanın güzelliğini hissettirdi enerjisiyle. Kemal Sunal iyi ki doğmuş ve bize kendisi gibi müthiş birini geride bırakmış.”