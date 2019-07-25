Şebnem'den Bakan Çavuşoğlu'na: Teşekkürler Mevlüt Abi

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, lösemi ile mücadele eden AHEP (Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu'nu arayarak "Abim nasılsın, ben hep buradayım, neye ihtiyacın olursa hep yanındayım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun destek telefonu ve sözleri karşısında duygu sağanağı yaşayan Şebnem, görüşme sonrası sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'Teşekkürler Mevlüt Abi' başlığıyla bir mesaj yayınladı.

Şebnem'in mesajı aynen şöyle:

"Ben çok protokol insanı değilim, insanları unvan değil kalple severim. Değerli büyüğüm Mevlüt Çavuşoğlu 'Abim nasılsın, ben hep buradayım, neye ihtiyacın olursa hep yanındayım. Serdar abimlere ve sevgili ailene selam söyle, biz buradayız' diyerek, arayarak onlarca kere yanımızda olduğunu tekrarladı. Alanya'da bütün hemşehrilerimizin, herkesin tek yürek olmasıyla nasıl duygulandığını, nasıl gururlandığını söylerken, karşılıklı sesimiz titredi. Hem destekleriniz için, ama daha çok bana ve aileme bütün sıcaklığı ile 'Mevlüt Abi' olmayı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim."

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 21:16