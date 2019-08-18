Şebnem’den bağış çağrısı

ALANYA’NIN tanınmış ve sevilen isimlerinden, işadamı, siyasetçi Serdar Köseoğlu’nun kızı, Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi akademisyenlerinden Şebnem Köseoğlu, “Bizler sizin hayatınızdan ayıracağınız kısacık sürelerden çok şeyler bekliyoruz” diyerek bağış çağrısını yineledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla vatandaşları kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet eden Köseoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kimse sizi anlamıyor değil mi? Ama düşünün en büyük anlayışsızlık can bekleyen birine yardım etmemek değil mi? Birileri sizin bağışınız sayesinde hastanede değil, hayatın içinde olabilir. Kök hücre bağışçısı olun, dünyanın en güzel haberini bekleyin. Vaktiniz, şartlar el verdikçe kan verin, trombosit verin. Trombosit, yani beyaz kan... Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor. Stoklarda da bir kaç günden fazla beklemiyor. İlanlara duyarlı olmak lazım. 150 bin civarı normal insanlardaki değeri. 50 bin altı hayati tehlike. Geçen sefer nasıl becerdim bilmiyorum 1 bini görmüşlüğüm var. Benim mesela değerlerim en son 20 bin civarıydı. ‘Kafanı gözünü çarpma bir yere’ şeklinde doktor uyarım oldu evet. Düz yolda yürürken düşen, sakarlıkta dünya markası benim uyarım bu şekil evet. Doktorum yediğime içtiğime karışmıyor, ama gelmiş böyle uyarıyor.

Geçenlerde burnum kanadı, inanmazsınız duramadı 4 saat. Tampon niyetine soktukları adrenalin de bir pis kokuyor. Ben de isterdim adrenalini daha havalı şartlarda kendim salgılasam. Yalan, aslında heyecan sevmem, ama burnuma damlatılmasından iyidir bence. Şanslı gecemdeydim, sabaha karşı bulundu. Bu arada gözümü merak edip duruyordunuz ya, o da trombositsizlikten kanamıştı. Başka bir gün çok düştü, lazım oldu. Kızılay'da yoktu. Neyse ki Kanser Savaşçıları'na yazdı dünyanın en pratik co pilotu Meltem Köseoğlu hemen. Yoksa ben kesin paniklerdim. Hemen caaağnım ekipten bir kan kardeşi edindim. Ama her zaman işler bu kadar şanslı ilerlemeyebilir. Trombosit gönüllüsü olun. Sosyal medyada, whatsapp gruplarında aranıyor yazısını görünce geçip gitmeyin. Vaktiniz varsa gidin, bağışlayın. Bizler sizin hayatınızdan ayıracağınız kısacık sürelerden çok şeyler bekliyoruz.”