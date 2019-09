Şebnem Köseoğlu: 'Birileri ölmeden harekete geçin'

Ceren ŞAHİN

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi akademisyenlerinden Şebnem Köseoğlu, yaşadığı süreci de tüm şeffaflığı ile sosyal medya aracılığı ile paylaşıyor. Kök hücre ve kan bağışına ilişkin ülke genelinde farkındalık yaratan Alanyalı Şebnem, önceki gün kaybıyla tüm Türkiye’yi üzen Neslican Tay’ın ardından da bir paylaşım yaptı. Neslican da tıpkı Alanyalı Şebnem gibi kansere karşı dik duruşuyla dillere destan olmuş bir savaşçıydı. Neslican’ın acı kaybının ardından Alanyalı Şebnem de haklı bir serzenişte bulundu ve çağrı yaptı. Şebnem “Siz bu günlerde Neslican'ı düşünüp üzüleceksiniz gerçekten, biliyorum. Instagram’da paylaşımlarımızı her okuduğunuzda kısa süren hisleriniz gibi. Ama Instagram’da gördüğünüzden çok daha ötesi var, bu hastalığın çok daha fazlası.. #neslicantay" ifadeleriyle bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta ise 'Kimse kusura bakmasın. Bir kanser savaşçısı için elinden geleni yapmamış hiç kimsenin acısı samimi gelmiyor bize ve tüm savaşçılarımıza. Madem farkına vardınız, madem yüreğiniz yandı, kalkın hadi gösterin bize!' yazıyordu. Aslında Alanyalı Şebnem paylaşımıyla bir kez daha gerçekleri vuruyordu insanların yüzlerine ve haklı serzenişiyle çağrıda bulunuyordu. Köseoğlu'nun paylaşımının devamında da şu cümleler yer aldı: “Belki farkındalığımızın arttırıp, bir şeyler yapmamız lazımdır. Çünkü daha niceleri olduğu gibi Neslican'ı da unutacaksınız. İsmini bile unutacaksınız, onu da biliyorum. Çok değil geçen hafta nefes nefese ‘Mücadele edeceğim, sen beni böyle yoramazsın’ derken de etkilendik hep beraber. Ama yoğun bakıma girene kadar o video da unutuldu. Yoğun bakıma girince bir kaç saatlik sosyal medya yığılmaları, 1 gün sonra yine unutuldu. Bugün yaratmaya çalıştığınız farkındalığı her gün olmasa da birilerinin ölmesini, bu konuların gündem olmasını beklemeden ara ara yapsak mı? Gündeminiz bitip çoğunuz gündelik hayatına döndüğünde, milyonlarca hasta ve aileleri savaşmaya, direnmeye devam ediyor olacak. Hayatta kalmak için size ihtiyacı olanları unutmayın. Hayata sizin kanınızla bağlananları unutmayın. Ya da unutacaksanız da hazır bugünlerde duygusalken, burada paylaşmaktan öte bir şeyler yapın. Kan verin, kök hücre donörü olun. Daha da kayıplar olmasın, can verin."