Şebeke borusu patladı, yollar su altında kaldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Beyazsu Mahallesi'nden gelen ve Nusaybin üzerinden, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine giden içme suyu ana şebekesinin borusu, DSİ Çağ çağ Baraji mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Su borusunun akşam saatlerinde patlaması nedeniyle Çağ Barajı yakınlarında piknik yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. SUYUN İÇİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDILAR

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