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Schumacher'in boyu hatanede 14 cm kısaldı

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in boyunun 14 cm kısaldığı bildirildi

Schumacher'in boyu hatanede 14 cm kısaldı

Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in boyunun 14 cm kısaldığı bildirildi

07 Ekim 2017 Cumartesi 10:35
Schumacher'in boyu hatanede 14 cm kısaldı
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AUTO-bild portalının haberine göre, 48 yaşındaki sporcu tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher'in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi.
Haberde, eski yarışmacının kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm’ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz ay Schumacher'in eşi Corinna’nın tedaviyi ABD’de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.

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Michael Schumacher
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