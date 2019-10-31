SB'den flaş açıklama: 18 kişi sağ olarak ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.' açıklamasında bulundu.