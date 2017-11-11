Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde Isparta'dan 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi 5.882.341,35 TL'lik ödülü kazandı.

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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 178 kişi 5 bin 202 lira 15'er kuruş, 4 bilen 9 bin 684 kişi 72 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 179 bin 322 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Isparta merkezden yatırdı.

Çekilişte, toplam 9 milyon 470 bin 116 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 302 bin 456 lira 35 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 285 bin 941 lira 92 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir. Çekiliş sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiye kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

Kazanılan ikramiyelerin alım süresi 1 yıldır. Talihliler bir yıl içerisinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

1096. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Sayısal Loto’da en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekiliş sonucunda en az çıkan sayılar ise; 33, 37, 43 ve 45’tir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar, Sayısal Loto çekilişlerine katılamaz. Katılsalar bile ikramiye alamazlar. Çekiliş kuponu doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilecekse, kolon altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. Çekiliş için doldurulan her kolon ücretlendirilir. Sayısal Loto’da katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılım sağlanabilir.Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder.