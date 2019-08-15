Sayısal Loto'nun 1244. hafta çekilişinde 5 sayı arka arkaya geldi

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 1, 34, 35, 36, 37 ve 38 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 5 şanslı sayının da arka arkaya gelen sayılardan oluşması 'süphe' uyandırdı. Twitter'da çok sayıda kullanıcı bu durumun gerçekleşme ihtimalinin çok zor olduğuna vurgu yaparak çekilişle ilgili 'süpheli' yorumunda bulundu.

İddaa ihalesinin ardından Milli Piyango ihalesini de Demirören Holding'in ortak olduğu girişim kazanmıştı

Milli Piyango'nun işletme hakkının 10 yıl süreyle özel sektöre devri için mayıs ayında başlayan maraton geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 2018 yılında Hürriyet, Kanal D, CNN Türk ve Posta’yı satın alan ardından ‘İddaa’ ihalesini kazanan Demirören Grubu, Milli Piyango ihalesinde de ipi göğüslemişti. Türkiye Varlık Fonu'nun davet usulüyle gerçekleştirdiği ihaleye tek teklif Demirören-SISAL ortaklığından geldi.

Milli Piyango, kararnameyle Varlık Fonu'na devredilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise başkanvekili olduğu Varlık Fonu 6 Ocak 2017 tarihinde çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Piyango'nun lisans hakkını 49 yıllığına devir almıştı.