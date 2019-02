'Saygı' çağrısı

EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Alanya Temsilcisi Namık Aymelek, eğitim emekçilerine yönelik her türlü yasa dışı müdahalenin karşısında olduklarını belirterek yaptığı açıklamasında, “Bugün, yargıyı kuşatan siyasi iktidar tarafından hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramları alabildiğine zedelenmektedir. AKP iktidarının toplumu kutuplaştırıcı, öfke empoze eden politikaları ve eğitimcileri itibarsızlaştırma hamleleri, maalesef her geçen gün meyvesini vermektedir. Bunun bir örneği Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşanmıştır. Görev ve yetkisini kötüye kullanan bir savcı, halı saha maçı yapmakta olan öğretmenleri, kendi maç saati gelmeden sahadan keyfi olarak çıkarttırmış, öğretmenler duruma itiraz edince de 14 öğretmeni gözaltına aldırmıştır. Kanunlar tarafından belirlenen yetkisinin dışına çıkarak, kendisine çıkar sağlamak için makamını keyfi bir şekilde kullanan savcı açıkça suç işlemiştir. Adı savcı da olsa hukuka ve yasalara saygılı olmalıdır. Gücünü yasalardan alması gerekenlerin hukuku ayaklar altına alarak göz göre göre suç işlemesi kabul edilemez. Bugün OHAL ile oluşturulan baskı ortamını fırsat bilerek hareket edenler, yaptıklarının bedelini hukuk karşısında mutlaka ödeyecektir. Yaşamın her alanında kendisine mutlak itaat isteyen ve bunun için her fırsatı kullananların, eğitim emekçilerine yönelik her türlü yasa dışı müdahalesinin karşısında duracağımız bilinmelidir. Eğitim-İş olarak Çermik’teki öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteği vereceğimizi belirtiriz” dedi.

