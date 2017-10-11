Savcının vurulduktan sonra ki ilk sözleri ortaya çıktı: Annemin haberi olmasın

KORKUTELİ Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamında uğradığı silahlı saldırının görgü tanığı Mehmet Çetinkaya olay anını anlattı. Çetinkaya, savcının yaralandıktan hemen sonraki ilk sözünün "Annem duymasın" olduğunu söyledi.
"POLİSİN ÜZERİNE ATLAYIP SİLAHINI ALDIM"
Olay anında bir işi için Adliye'de bulunduğunu ve biranda savcının odasından silah sesi gelmeye başladığını söyleyen Mehmet Çetinkaya "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik." dedi.
"BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN"
Çetinkaya Savcı Kadir Küçüköner'in vurulduktan sonra ilk sözlerini de söyledi. Küçüköner, vurulduktan sonra "Bu olaydan annemin haberi olmasın" demiş.
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