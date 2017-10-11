Savcının vurulduktan sonra ki ilk sözleri ortaya çıktı: Annemin haberi olmasın

Çetinkaya Savcı Kadir Küçüköner'in vurulduktan sonra ilk sözlerini de söyledi. Küçüköner, vurulduktan sonra "Bu olaydan annemin haberi olmasın" demiş.

Olay anında bir işi için Adliye'de bulunduğunu ve biranda savcının odasından silah sesi gelmeye başladığını söyleyen Mehmet Çetinkaya "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.