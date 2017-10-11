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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Savcının vurulduktan sonra ki ilk sözleri ortaya çıktı: Annemin haberi olmasın

Makamında polis tarafından vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, vurulduktan sonra "Bu olaydan annemin haberi olmasın." demiş

Savcının vurulduktan sonra ki ilk sözleri ortaya çıktı: Annemin haberi olmasın

Makamında polis tarafından vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, vurulduktan sonra "Bu olaydan annemin haberi olmasın." demiş

11 Ekim 2017 Çarşamba 08:04
Savcının vurulduktan sonra ki ilk sözleri ortaya çıktı: Annemin haberi olmasın
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KORKUTELİ Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in makamında uğradığı silahlı saldırının görgü tanığı  Mehmet Çetinkaya olay anını anlattı.  Çetinkaya, savcının yaralandıktan hemen sonraki ilk sözünün "Annem duymasın" olduğunu söyledi.

"POLİSİN ÜZERİNE ATLAYIP SİLAHINI ALDIM"

Olay anında bir işi için Adliye'de bulunduğunu ve biranda savcının odasından silah sesi gelmeye başladığını söyleyen  Mehmet Çetinkaya "Silah sesinin gelmesiyle birlikte içeriye daldım. Polisin üstüne çıkarak silahını aldım. Yaralı olan Savcı Kadir Küçüköner'e tampon yaparak yardım istedim. Polisi etkisiz hale getirdikten sonra güvenlik güçlerine teslim ettik." dedi.

"BU OLAYDAN ANNEMİN HABERİ OLMASIN"

Çetinkaya Savcı Kadir Küçüköner'in vurulduktan sonra ilk sözlerini de söyledi. Küçüköner, vurulduktan sonra "Bu olaydan annemin haberi olmasın" demiş.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kadir KüçükönerKorkuteli Cumhuriyet Savcısı
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