Satmadan ‘Evrak’ sorun

Alanya’da son dönemde giderek yaygınlaşan muz ve avokado hırsızlığı üreticileri isyan ettirdi

Satmadan ‘Evrak’ sorun
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KONUYA ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu cezai yaptırımların caydırıcı olmadığına dikkat çekerken aynı zamanda satış yapan komisyonculara da uyarılarda bulundu. Musluoğlu “Üretim yapan çiftçilerin üretmiş oldukları ürünler sistemimizde kayıtlıdır ve üreticilerimizin elinde de üretmiş oldukları ürünlere dair belgeleri mevcuttur. Hırsızlığı önlemenin bir yolu da bizden geçmektedir. Çalıntı muza mücadelede ürünü getirenden mutlaka üretim belgesini göstermeleri istenmelidir” diye konuştu.
 

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 18:06
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