KONYAALTI'NIN Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hasan Balık, merkezde, kurulduğu günden bu yana 1500'ün üzerinde kedi ve köpek sahiplendirdikleri söyledi. Merkezde halen sahiplendirilmeyi bekleyen 300 kendi ve köpek bulunduğunu belirten Balık, hayvanseverlerin sık sık merkezi ziyaret ettiğini kaydetti.

Son olarak merkeze başvuran Haşim Sevindik ile Alperen Cengiz'e sahiplenmek istedikleri köpekleri teslim eden Hasan Balık, "Kedi ve köpeklerin yaşadığı barınaklar günlük temizleniyor. Buraya çeşitli nedenlerle yaralanan birçok kedi veya köpek getiriliyor. Yaralarını tedavi edip onları iyileştiriyoruz. Ardından sahiplendiriyoruz. Farklı ırk ve renkte birçok kedi ve köpeğimiz var. 'Satın alma, sahiplen' sloganımızı her platformda söylüyoruz. Burada bir yuvaya ihtiyacı olan birçok insan dostu var" dedi.