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Satın aldığı evden su çıktı

Manavgat’ta 5 ay önce bir apartmanın zemin katına taşınan emekli Zekeriya Girgin (65) ve ailesinin satın aldığı evin balkonundan su çıktı

Satın aldığı evden su çıktı

Manavgat’ta 5 ay önce bir apartmanın zemin katına taşınan emekli Zekeriya Girgin (65) ve ailesinin satın aldığı evin balkonundan su çıktı

05 Nisan 2018 Perşembe 22:29
Satın aldığı evden su çıktı
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YAKLAŞIK 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manavgat'a yerleşen Zekeriya Girgin ve eşi Hatice Girgin (61) çocuklarının da katkısıyla Sarılar Mahallesi'nde inşaatı 4 yıl önce tamamlanan bir apartmanın giriş katından daire satın aldı. Yaklaşık 5 ay önce eve yerleşen aile bir süre sonra duvarlarda rutubet oluştuğunu fark etti. Rutubetin nereden geldiğini çözemeyen aile, önceki gün yerle bitişik olan balkonun tabanından su çıktığını ve odalara girdiğini gördü.
BALKONUN TABANINI KIRDILAR
Durum karşısında şaşıran aile hem evi aldıkları kişi, hem inşaatı yapan müteahhite hem de Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne haber vererek sorunun çözülmesini istedi. Bu sürede balkonun tabanını kırarak temel betonu ile toprak arasında yaklaşık yarım metre derinliğinde kanal oluşturan Girgin ailesi, çıkan suyu kovalarla tahliye ederek sorunu geçici olarak çözmeye çalışıyor.
SUYU GÜNLÜK TAHLİYE EDİYORLAR
Zekeriya Girgin, evin yakınında su deposu olduğunu belirterek, ASAT yetkililerinin çıkan suyun kendilerinden kaynaklanmadığını ancak araştırma yapacaklarını söylediklerini aktardı. Evi satın aldıkları kişinin yapacak bir şeyi olmadığını söylediğini kaydeden Zekeriya Girgin, herhangi bir çözüme ulaşamadıkları için balkonu kırdığını ve suyu günlük boşalttığını anlattı.
'2 GÜN ÖNCE BAŞLADI'
Evi 110 bin liraya satın aldıklarını vurgulayan Zekeriya Girgin, "Evi aldığımız kişi bize bunu söylemedi. Evde böyle bir sorun olduğunu bilmiyorduk. 2 gün önce başladı. 2 günden beri çalışıyorum ama bu suya önlem alamadım. Bize evi satan kişi sigortadan 'evi onaracağım' diye yaklaşık 6 bin lira almış ama onarmamış. Şu anda evimiz sigortalı, sigorta eksperini getirdik, gelen kişi bize, 'Burada daha önce oturan kişiye buranın ücretini ödedik' dedi" diye konuştu. Çıkan su nedeniyle mağdur olduklarını belirten Girgin, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi. Hatice Girgin, su bir anda evin içine girdiği için odalardaki parke döşemelerin kabardığını ve odaları boşalttıklarını anlattı.
'BİLDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN'
Zekeriya Girgin'in turizmde çalışan oğlu Gökhan Girgin (33) de apartmanın yeni yapıldığını ve bu nedenle 10 yıl garantisi olduğunu aktararak, "Bu evi aldığımız kişi bize 'Evin hiçbir sıkıntısı yok' dedi. 1 ay sonra evde sorun çıktı. Rutubet, nem ortaya çıktı. Böyle olunca müteahhitle görüşmemiz gerektiğini söyledi. Müteahhit bize, 'Bildiğiniz yere şikayet edin. Biz yapmayız' dedi. Belediyeyi aradık, ASAT'ı aradık. Ev berbat, hem sağlık hem de maddiyat durumundan sıkıntılıyız. Bunun giderilmesini istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatZekeriya Girgin
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