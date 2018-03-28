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Şaşırtan rakam! 24 saatte 483 kişi...

İzmir ve Aydın açıklarında son 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 483 yabancı uyruklu yakalandı

Şaşırtan rakam! 24 saatte 483 kişi...

İzmir ve Aydın açıklarında son 24 saatte yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 483 yabancı uyruklu yakalandı

28 Mart 2018 Çarşamba 19:21
Şaşırtan rakam! 24 saatte 483 kişi...
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SAHİL Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in  Dikili ilçesi açıklarında son 24 saatte müdahale edilen 4 olayda lastik bot  içerisinde Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 229 yabancı uyrukluyu yakaladı.   
Ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında da müdahale ettikleri 3  olayda 117 göçmeni kıyıya çıkardı.  
 
Aynı bölgede ekipler, 36 göçmenin de jandarma tarafından karada  yakalanmasını sağladı.  
 

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Anahtar Kelimeler:
İzmirYunanistan
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