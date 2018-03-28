Şaşırtan rakam! 24 saatte 483 kişi...

SAHİL Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir 'in Dikili ilçesi açıklarında son 24 saatte müdahale edilen 4 olayda lastik bot içerisinde Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 229 yabancı uyrukluyu yakaladı. Ekipler, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında da müdahale ettikleri 3 olayda 117 göçmeni kıyıya çıkardı. Aynı bölgede ekipler, 36 göçmenin de jandarma tarafından karada yakalanmasını sağladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.