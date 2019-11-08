Şarkıcı Fatih Bulut eğlencede olay yarattı Tam 11 el ateş etti
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etti
ÇOK Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Belinden silahını çıkartarak havaya ateş etmeye başlayan Bulut'a davetlilerden biri müdahale etti.
HAVAYA 11 EL ATEŞ ETTİ
Bir şarkıyla YouTube'da dinlenme rekoru kıran Fatih Bulut, katıldığı asker uğurlamasında olay çıkardı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti. Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.
TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucuları, şarkısıyla fenomen olduğu dönemde canlı yayına çıkardığı Fatih Bulut'a öfke kustu. Yaptığı olayın bir savunmasının olmadığını söyleyen sunucu Gülşen Yüksel Salt, "İlk zamanlar bir çalışta telefonu açan Fatih Bulut, şimdi çalıyor ama açmıyor" dedi.
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