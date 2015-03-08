Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Şark çıbanı' alarmı

Savaştan kaçıp Adana’da kurulan kamplarda ya da kendi imkanlarıyla yerleştikleri bölgelerdeki çadırlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli ailelerin çocuklarında şark çıbanı görülmeye başladı

'Şark çıbanı' alarmı

Savaştan kaçıp Adana’da kurulan kamplarda ya da kendi imkanlarıyla yerleştikleri bölgelerdeki çadırlarda yaşamlarını sürdüren Suriyeli ailelerin çocuklarında şark çıbanı görülmeye başladı

08 Mart 2015 Pazar 12:10
'Şark çıbanı' alarmı
banner404
ÜLKELERİNDE süren iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kamplara yerleştirilemeyenleri, Adana’da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle merkez Yüreğir İlçesi’nin Koza, Yeşilbağlar, Bahçelievler mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarında şark çıbanı görülmeye başlandı. Adana Devlet Hastanesi’nde Suriyeliler için oluşturulan koordinasyon merkezi, bulaşıcı olan şark çıbanı ile ilgili çalışma sürdürüyor. Şark çıbanı görülen çocuklar, ’Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde aşılanıyor. Aynı anda 5 çocuğun şark çıbanı hastası olduğunu belirtilen Suriyeli bir kadın, hastalığın giderek arttığını önlem alınmazsa daha fazla yayılacağını söyledi.
SİNEKLERDEN GEÇİYOR
Şark çıbanı hastalığı, Akdeniz ve Ortadoğu’da çok sık görülüp, ülkemizde ise daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Hastalığın temelinde ’leishmania tropica’ adlı bir parazit var. Hastalık direk olarak phlebotomus (tatarcık) ve karasinekler hastalığı bulaştırıyor. Şark çıbanı ortalama 1 yıl sonra kendiliğinden kaybolabiliyor ve leke izi kalabiliyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 08.03.2015 11:13
Anahtar Kelimeler:
Savaşşark çıbanıAdanaSuriyeli AilelerçocuklarŞark çıbanı HastalığıHastalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim