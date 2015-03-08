'Şark çıbanı' alarmı

ÜLKELERİNDE süren iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kamplara yerleştirilemeyenleri, Adana’da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle merkez Yüreğir İlçesi’nin Koza, Yeşilbağlar, Bahçelievler mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarında şark çıbanı görülmeye başlandı. Adana Devlet Hastanesi’nde Suriyeliler için oluşturulan koordinasyon merkezi, bulaşıcı olan şark çıbanı ile ilgili çalışma sürdürüyor. Şark çıbanı görülen çocuklar, ’Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde aşılanıyor. Aynı anda 5 çocuğun şark çıbanı hastası olduğunu belirtilen Suriyeli bir kadın, hastalığın giderek arttığını önlem alınmazsa daha fazla yayılacağını söyledi.
SİNEKLERDEN GEÇİYOR
Şark çıbanı hastalığı, Akdeniz ve Ortadoğu’da çok sık görülüp, ülkemizde ise daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor. Hastalığın temelinde ’leishmania tropica’ adlı bir parazit var. Hastalık direk olarak phlebotomus (tatarcık) ve karasinekler hastalığı bulaştırıyor. Şark çıbanı ortalama 1 yıl sonra kendiliğinden kaybolabiliyor ve leke izi kalabiliyor.
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Son Güncelleme: 08.03.2015 11:13