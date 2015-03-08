'Şark çıbanı' alarmı

ÜLKELERİNDE süren iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin kamplara yerleştirilemeyenleri, Adana’da kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Özellikle merkez Yüreğir İlçesi’nin Koza, Yeşilbağlar, Bahçelievler mahallelerinde yaşayan Suriyeli ailelerin çocuklarında şark çıbanı görülmeye başlandı. Adana Devlet Hastanesi’nde Suriyeliler için oluşturulan koordinasyon merkezi, bulaşıcı olan şark çıbanı ile ilgili çalışma sürdürüyor. Şark çıbanı görülen çocuklar, ’Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde aşılanıyor. Aynı anda 5 çocuğun şark çıbanı hastası olduğunu belirtilen Suriyeli bir kadın, hastalığın giderek arttığını önlem alınmazsa daha fazla yayılacağını söyledi.

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