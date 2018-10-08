Sarıoğlu yazdı: 'Alanya'da bir tarih'

YENİ Alanya Gazetesi'nin 51, Dim TV'nin 1. kuruluş yıldönümlerinin kutlandığı görkemli geceyle ilgili Yeşil Banaz Gazetesi Sahibi A. Erkin Sarıoğlu tarafından kaleme alınan 'Alanya'da bir tarih' başlıklı köşe yazısında aynen şu ifadelere yer verildi:

"Yurdumuzun cennet köşelerinden biri. Turizmin neredeyse başkenti. Doğal güzellikleriyle gözleri mutlandıran ve Alanya Kalesi’yle ün yapmış, deniz turizminin harikalarından bir yerleşke Alanya. Ve burada 51 yıldır yayın yapan bir gazete Yeni Alanya. Onun kucağına aldığı ve 1’inci yılını tamamlayan Dim TV. Anadolu'da bu yıla kadar yayın hayatını sürdürebilmiş, aynı zamanda çağa ayak uydurup modernleşmiş güzel bir yayın kuruluşu Dim Medya’nın kuruluş yıldönümü için gittik Alanya'ya. 1968 yılında Yılmaz Arıkan Dim tarafından kurulan Yeni Alanya Gazetesi, Mehmet Ali Dim ile bugünlere gelmiş. Çıktığı günden bu yana arşivlerini koruyabilmiş ve güzel bir gelişme kaydederek yanına bir de televizyon yayıncılığı katmış, iyi haber-doğru haber-hızlı haber yapabilme hedefine erişmiş bir gazete. Yeni Alanya Gazetesi ve Dim TV sahibi Mehmet Ali Dim’in kuruluşu kutlama adına bizlere yaptığı daveti, yoğun işlerimiz arasında kabul ederek gittik. Anadolu'nun birçok yöresinden, Azerbaycan'dan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan gazeteciler ile birlikte harika bir organizasyon yapıldı. Gala gecesine Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Misafirlerin hediye takdiminden sonra Dim Medya sahibi, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, TGF Genel Başkan Adayı sayın Mehmet Ali Dim misafirlere muz lifinden yapılmış hatıra plaketi verdi. Şaman dans grubunun harika görüntülerinin ardından şarkıcı Neco tarafından nostaljik bir dinleti sunuldu. Yeni Alanya Gazetesi'nin 51. ve Dim TV'nin 1. yılını kutluyor, nice yıllara diyoruz."