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Sarımsaklı kumsalına operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı’ndan sonra dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından şafak operasyonu yapıldı

Sarımsaklı kumsalına operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı’ndan sonra dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından şafak operasyonu yapıldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:19
Sarımsaklı kumsalına operasyon
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KUMSALDA halka açık olan plajda bazı girişimcilerin aldıkları izinlerin dışında plaja fazladan konuşlandırdıkları şezlong ve şemsiyelerin vatandaşların denize girmesini engellediğine ilişkin şikayetler üzerine gerçekleştirildiği öğrenilen operasyona  operasyona, 150 zabıta  personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında jandarma ve polis katıldı.
Sarımsaklı Plajının, Mavi Bayraklı kısmı ile Vilayetler Hizmet Birliği tesislerine kadar uzanan yaklaşık bir kilometrelik alanda yüzlerce şemsiye ve şezlong kaldırılması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Sarımsaklı’da Halk Plajı olarak kullanılan alanda bakanlığın talimatıyla Balıkesir Valiliği’nin onayıyla Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir düzenleme yaptığını vurguladı.Yapılan düzenleme kapsamında kumsalın tamamındaki büfelerin de denetlemelerinin yapıldığını kaydeden Kayaalp, “Son dönemlerde Sarımsaklı plajlarıyla ilgili CİMER ile BİMER’e vatandaşlar tarafından yoğun bir şikayet gitmiş. Bunun üzerine de bakanlık harekete geçerek vatandaşların Sarımsaklı Plajı’ndan denize girip, kumsalı kullanma haklarını halka teslim etti. Yapılan düzenlemeler kapsamında kumsalda mesela; 10 adet şezlong ve şemsiye kiralamış olan girişimciler, izinsiz olarak buraya 20-25 adet şezlong ve şemsiye koyunca vatandaşlar da bu durum sebebiyle haklı olarak denize girememekten yakınıyorlardı. Bunun sonucunda da bu düzenleme yapıldı. Bundan sonra da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlar sık sık kontrol edilecek ve gerekene müdahalelerde bulunulacaktır. Çünkü bizim için önemli olan halkımızın talepleridir” diye konuştu.

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