Sarıkaya ziyaretlerini sürdürüyor
TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Sarıkaya, seçim ziyaretlerine devam ediyor. Acenteleri ziyaret ederek görüşlerini alan Sarıkaya, sorunları ve çözüm önerililerini de not alıyor
16 EKİM'DE gerçekleştirilecek Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimlerinde başkana adaylığını açıklayan Kerim Sarıkaya, üye acenteleri ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim gününe kadar tüm acenteleri ziyaret edecek olan Sarıkaya, acenteci üyelerinin sorunlarını ve görüşlerini dinliyor. Kendisine iletilen sorunları ve çözüm önerilerini not alan Sarıkaya, projelerini ise aldığı notlar çerçevesinde oluşturuyor.
'HERKES HUZURLU OLSUN İSTİYORUZ'
Ziyaretler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Sarıkaya, “Biz tüm acentelerimizi ziyaret ediyoruz. Sorunlarını ve çözüm önerilerini dinliyoruz. Çünkü TÜRSAB Alanya BTK’yı birlikte yöneteceğiz. Tüm üyelerimiz bizim için değerlidir. Biz Alanya turizmi için yapılabilecek her hamlenin içerisinde varız. Bu bağlamda acenteci kardeşlerimizin ve ağabeylerimizin görüşleri de bizim için değerli. Bizim kapımız herkese açık. Biz üyemizin kimi desteklediğine bakmıyoruz herkesin huzurlu olacağı projelere imza atmak istiyoruz” dedi.
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|-2
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|5
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|7
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