Sarıgül oğlunu evlendirdi! Törende AK Partili iki isim dikkat çekti
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır ile evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve Melih Gökçek'in de törende yer alması dikkat çekti.
ESKİ Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.
DOSTLARI VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır dün akşam düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Sarıgül ailesini bu mutlu gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.
MELİH GÖKÇEK VE BİNALİ YILDIRIM DA TÖRENE KATILDI
Özel bir otelin balo salonunda düzenlenen törene iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Nikah şahitleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, eski Bakan Hüsamettin Özkan, iş insanı Nazif Zorlu yer alması dikkat çekti. Sarıgül'ün oğlunun nikah töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı.
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