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Şarampole uçan otomobil alev aldı; genç sürücü ağır yaralandı

uzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Şarampole uçan otomobil alev aldı; genç sürücü ağır yaralandı

uzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:04
Şarampole uçan otomobil alev aldı; genç sürücü ağır yaralandı
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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.  Kerim Övet (24), 34 TP 2529 plakalı otomobilinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Otomobil bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı ardından da yanmaya başladı. Sürücü Övet, çevredekiler tarafından yanan otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Kerim Övet, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil de, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, daha sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Kerim Övet'in tedavisi devam ediyor.

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