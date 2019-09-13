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Sapadere’ye kaymak gibi yol

Alanya'nın önemli turistik noktalarından Demirtaş Vadisi’nde bulunan Sapadere Kanyonu yolu Alanya Belediyesi tarafından genişletilip asfaltlandı

GÜNCEL 13.09.2019, 22:39
Sapadere’ye kaymak gibi yol
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FEN İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’nın çeşitli mahallelerinde yol yapım, genişletme, altyapı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bir yıl önce Demirtaş Mahallesi’nde Düğün Salonu ile Sapadere Mahallesi yolunda genişletme, asfalt ve kavşak düzenleme çalışması gerçekleştiren Alanya Belediyesi, şimdi de Sapadere Kanyonu yolunda iki kilometrelik kısmı genişletip asfaltladı. Alanya turizmine de hizmet veren iki kilometrelik Sapadere yolunda genişletme ve tesviye çalışmaları yapılarak hizmete sunuldu. Sapadere Muhtarı Hamit Baç, “Sapadere Kanyonu yolu Alanya Belediyesi tarafından genişletildi. Şu anda da Alanya turizmi ve mahallemiz için çok önemli olan iki kilometrelik kanyon yolu asfaltlanıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ihtiyacımızı karşıladığından çok teşekkür ediyorum” dedi.

#sapadere #Alanya
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